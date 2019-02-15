Друзя и Бера отлучили от Первого канала. Магистр остался без выигрыша, а редактор — без программы
Телеменеджера Илью Бера и знатока Александра Друзя отстранили от участия в передаче «Кто хочет стать миллионером?» и игре «Что? Где? Когда?» соответственно. Такое решение, принятое создателями обеих программ, поддержали на Первом канале.
«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков», – цитирует РБК заявление телеканала 15 февраля.
Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко, в свою очередь, отметила, что недопустимо сводить счёты в федеральном эфире, а конфликт «бросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба».
Срок отстранения Друзя и Бера не уточняется, но телеменеджер заявил, что ничего против такого решения не имеет. «Это всего лишь минус один проект», – прокомментировал Бер.
При этом магистр Александр Друзь остался не только без игры «Что? Где? Когда?», но и без выигрыша в передаче «Кто хочет стать миллионером?». Исход шоу аннулирован, выигрыш выплачен не будет.
Справка:
Напомним, что 12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче, и правильные ответы к ним. Бер подкрепил свои слова четырьмя аудиозаписями с расшифровкой. Александр Друзь рассказал другую версию событий.