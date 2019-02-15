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Общество
15.02.2019 11:41
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Песков о травме Путина на татами: Он ушиб палец

Пресс-секретарь президента России 15 февраля прокомментировал травму главы государства, полученную Владимиром Путиным во время вчерашней тренировки с борцами дзюдо в Сочи. Президент РФ Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца, который он получил во время тренировки с дзюдоистами накануне, не помешает его планам поиграть в пятницу в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это даже нельзя назвать травмой: "Во время одного из захватов – это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт".

Накануне Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.

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