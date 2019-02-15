В «Цветном городе» открылся шоу-рум

ПАО «Группа ЛСР»

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.

Шоу-рум представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 57,2 кв. м. с отделкой «под ключ» и полной меблировкой. Покупатели смогут по достоинству оценить функциональную планировку квартиры, ее эргономичность, а также высокое качество отделки, которую предлагает застройщик. Посетить шоу-рум в «Цветном городе» можно как в будний, так и в выходной день, предварительно записавшись на просмотр в отделе продаж.

«Цветной город» – хорошо известный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Площадь жилого комплекса превышает 2 млн кв. м. Проект является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Приобретая квартиру в «Цветном городе», покупатель получает высококачественное жилье в районе, где вместе с новыми домами появится десять школ, 16 детских садов, четыре поликлиники и больница.

Уже сейчас «Цветной город» обеспечен социальной, транспортной, торговой инфраструктурой. В десяти минутах езды от жилого комплекса расположены крупные торгово-развлекательные центры, кинотеатры и гипермаркеты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый выезд из района. Пешеходы могут воспользоваться станциями метро «Гражданский проспект» или «Академическая» (10-15 минут на транспорте). Перспективное продолжение Северного проспекта также позволит без труда добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. А прямой и кратчайший путь от дома до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/