Весна все ближе. В Петербурге сакура зацвела раньше, чем в Японии

В японском садике петербургского Ботанического сада распустились первые весенние цветки — правда, традиционного не для России, а для страны Восходящего солнца растения.

«Сакура [в Петербурге] расцвела вовремя, так как в субтропиках уже весна», – рассказали «Фонтанке» 15 февраля в пресс-службе Ботанического сада, отметив, что в Японии это растение традиционно цветет все же в начале апреля.

К весне в саду каждый год высаживают розоцветные растения, для которых именно сейчас наступает сезон цветения. Он продлится ближайшие два месяца. Маленькая сакура – один из чемпионов по длительности цветения, хотя красоты от отдельных видов стоит ждать в мае.

В Ботаническом саду отмечают, что и другие растения, высаженные по их субтропическому маршруту, скоро тоже начнут цвести. «По-настоящему ярко в вересковых оранжереях станет в марте», – уверяют работники сада.