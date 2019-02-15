Вице-премьер Козак обещает: рост цен на топливо будет не выше инфляции

Цены на моторное топливо в РФ в свободное плавание не уйдут, рост может быть в пределах инфляции, заявил 15 февраля в Сочи журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс.

"Цены в свободное плавание не уйдут", – сказал Козак, указав на наличие механизмов регулирования цен на топливо без заключения нового соглашения с нефтяными компаниями.

"Мы постараемся сделать все для того, чтобы соглашения больше не заключать. Сегодня работает механизм отрицательного акциза, который позволяет нам балансировать внутренний и внешний рынок на моторное топливо. Представляется, что больше ручной режим, заключение индивидуальных соглашений не потребуется", – добавил вице-премьер.

На уточняющий вопрос о возможном росте розничных цен Козак ответил: "В пределах инфляции".