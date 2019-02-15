Минздрав внесёт предложение о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Правительство рассмотрит предложение об увеличении возраста, с которого можно будет покупать крепкий алкоголь. Министерство здравоохранения РФ уже подготовило всё необходимое и внесёт проект в ближайшее время. Об этом 15 февраля заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Мы готовы внести, у нас все готово», – цитирует министра ТАСС. Скворцова уточнила при этом, что необходимо «переговорить с ФОИПами» (Федеральными органами исполнительной власти).

В конце 2018 года Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции. Ценз было предложено поднять с 18 лет до 21 года. Табу наложено на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.

Сейчас спиртное в России разрешено продавать людям, достигшим 18 лет. Кроме того, действует запрет на реализацию алкоголя в магазинах в ночное время, например, в Петербурге невозможно легально купить бутылку с 22:00 до 11:00 часов. Существует и административное наказание за распитие спиртного в общественных местах. Помимо этого, власти могут вводить особые ограничения на реализацию спиртосодержащих напитков, например во время массовых мероприятий.