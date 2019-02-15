«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.

Два дома высотой 10 этажей спроектированы в сдержанных цветах, в форме классического каре, внутри которого просторные, тихие дворы с доступом только для жильцов. Для машин предусмотрен подземный паркинг на 711 машиномест с лифтами в каждую парадную. На каждом этаже, в среднем по 3 квартиры.

Новый жилой комплекс удачно расположен: неподалеку ЗСД и КАД, что позволит быстро добраться до любой точки в городе. Дорога до исторического центра города составит около 15 минут на машине. Станция метро «Удельная» находится в 15 минутах неспешной ходьбы.

На первых этажах домов откроются кафе, пекарни и супермаркеты. Приверженцев здорового образа жизни порадует близость сразу нескольких фитнес-центров. Кроме того, у каждого подъезда дома предусмотрена велопарковка, а в холлах первых этажей – колясочные.

Застройщик Setl City также возведет школу и три детских сада неподалеку. Игровые и спортивные площадки во дворах спроектированы с учетом психологии и физического развития детей всех возрастов, на основе последних европейских разработок.

В проекте предусмотрены разнообразные варианты – до пятикомнатных квартир, в том числе популярного формата «евро» с большой кухней-гостиной. Просторные планировки с высокими трехметровыми потолками подарят ощущение свободы – здесь будет много света и воздуха. Покупатели могут приобрести квартиры с чистовой отделкой «Итальянские коллекции» от Setl City в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад» или без отделки, если есть желание воплотить в жизнь собственный дизайн-проект. Отделка от застройщика выполняется на высоком уровне и предусматривает даже теплый пол в ванной комнате – уникальная опция на рынке новостроек Петербурга. Почувствуйте новый уровень уюта!

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2021 года.

Квартиры в Svetlana Park представлены в «Петербургской Недвижимости» на эксклюзивных правах, на старте продаж действует рассрочка от застройщика.

В «Петербургской Недвижимости» действуют различные программы лояльности и предлагаются уникальные услуги по сопровождению сделки: юридические консультации, подбор ипотечной программы, скидки по ипотеке, программа «квартира в зачет», помощь в оформлении документов и получении налогового вычета.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.