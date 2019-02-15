«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.

В выставке примут участие шесть дочерних общества холдинга. На объединённом стенде концерна будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ракетных комплексах (ЗРК) большой, средней и малой дальности.

Посетители выставки смогут увидеть видеопрезентации и модели различных радиолокационных средств контроля воздушного пространства.

В зоне представления моделей продукции гражданского назначения будут экспонироваться доплеровский метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3» и радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА «ROSC-1».

«Участие Концерна в Международной авиакосмической выставке направлено на укрепление имиджа надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран Юго-Восточной Азии», – заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального директора отметил, что участие концерна в выставке будет способствовать демонстрации научно-технического и производственного потенциала холдинга в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения.

По его словам, в рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции Концерна.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники, а также обучение специалистов заказчика.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"