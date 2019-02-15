В парижском метро третий за неделю человек пострадал от применения серной кислоты

Молодой человек получил серьезные ожоги в подземке французской столицы после атаки неизвестного.

Второй за неделю инцидент с опасным веществом на этот раз произошел между станциями «Бастилия» и «Лионский вокзал». После перепалки злоумышленник плеснул в лицо 20-летнего мужчины кислотой, а затем скрылся. Об этом 15 февраля сообщает издание Le Parisien.

Пострадавший был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.

Напомним, что в среду, 13 февраля, два человека пострадали из-за серной кислоты, которая была разлита на сиденье в вагоне парижской подземки.