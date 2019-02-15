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Происшествия
15.02.2019 11:14
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В Петербурге капитан судна Балтфлота погиб от огнестрельного ранения

Капитан гражданского судна Балтфлота найден мёртвым в собственной квартире на Гражданке. По данным «Фонтанки», тело мужчины 64-х лет вечером 14 февраля нашла супруга, рядом с телом лежала охотничья двустволка. 

Полицейским жена, по информации нашего издания, рассказала, что её супруг приехал из Кронштадта, где в данный момент ремонтируется судно «Кексгольм». Спустя некоторое время после его возвращения она услышала звук выстрела в соседней комнате, вбежала туда и увидела мёртвого мужа в густом дыму от пороха. Уточняется, что оружие было зарегистрировано на владельца, так как тот при жизни увлекался охотой.

Погибший был капитаном на судне «Кексгольм». Это небольшой катер связи, рассчитанный на 10 человек экипажа. Мужчина не был военным, на своей должности он был вольнонаёмным. 

 

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