Финские моряки грозятся забастовкой, которая затронет все торговое судоходство страны

Профсоюз моряков Финляндии готовится встретить весну забастовкой, которая может сорвать зимнюю навигацию, сообщает 15 февраля Yle.

Стачка сотрудников государственного оператора ледокольного флота Финляндии Arctia начнется в 10 утра 1 марта, если профсоюз не найдет взаимопонимания с работодателем. Моряки недовольны зарплатой и некоторыми пунктами коллективного трудового договора. Они требуют повышения оплаты труда на 2,5% в текущем году и на столько же – в следующем.

В Arctia опасаются срыва зимней навигации, что коснется всего торгового судоходства в стране. В компании считают, что деятельность профсоюзов может к этому привести. Работодатель не понимает претензии членов профсоюза, поскольку их зарплаты уже сейчас почти на 30% больше, чем в среднем в судоходной отрасли.

По данным компании, средняя зарплата машиностроителей была в прошлом году около 7 100 евро, включая отпускные и надбавки за переработку. Механики и члены экипажа со всеми надбавками получали около 4 200 евро.

Исполнительный директор Arctia Ким Хойер заявил, что повышение невозможно, потому что компания только в прошлом году вышла из убытка в незначительную прибыль.