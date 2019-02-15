ГИБДД предупредила об уборке в центре Петербурга и оценила день с точки зрения ДТП

Статистику за минувшие сутки сообщает 15 февраля УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Смертельных ДТП не было, но очень плох пострадавший ребёнок в возрасте 12 дней. Знакомые семьи просят о помощи.

В четверг, 14 февраля, по данным ГИБДД, за нарушения правил парковки на специализированные стоянки были эвакуированы 284 автомобиля, а для очистки магистралей от снега перемещены 135 автомобилей.

В пятницу, 15 февраля, с 10 часов утра проводится уборка в центральной части Санкт-Петербурга, оставленные машины будут эвакуированы или перемещены на соседние участки, предупреждает ГИБДД. Узнать, где стоит автомобиль, можно по телефону диспетчерской службы ГУП «Центр экономической безопасности» 680-33-33.

С точки зрения аварийности 14 февраля оказался не слишком тяжёлым. ДТП в городе зарегистрировано даже меньше, чем накануне: 345 против 408 (13 февраля). В области – 60 ДТП.

Никто не погиб. Пострадавших в городе – 13 человек, в области – трое в одной аварии, в том числе один ребёнок.

«Фонтанка» писала об этом ДТП: из-за выезда на встречку к медикам попала целая семья: отец, мать и двое детей. У старшей девочки повреждений не нашли, а вот мальчик 12 дней от роду был в крайне тяжёлом состоянии. По предварительным данным «Фонтанки», у него открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

«Пожалуйста, помогите, – просят близкие семьи в письме в редакцию «Фонтанки». – Мальчик в очень тяжёлом состоянии. Врачи в Волхове ничего не могут сделать. Бригада из Петербурга отказывается ехать, ссылаясь на то, что травмы не совместимы с жизнью».