Всеволожскому «Форду» пообещали жизнь — пока до конца года

Ford продолжит работу в Ленинградской области. Завод во Всеволожском районе будет действовать, по крайней мере, до конца текущего года. О договоренности местной власти и автоконцерна заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Завод Ford у нас пока остается. Мы провели переговоры, и Ford подтвердил, что с учетом нашего преимущества логистики – нахождения рядом со странами Европы, [они] остаются <...> Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать», – сказал Дрозденко, слова которого 15 февраля приводит 47News со ссылкой на ТАСС.

О возможном закрытии предприятия заговорили после сообщений о предстоящей реорганизации американской компании. Автогигант намерен закрыть несколько европейских заводов Ford, сократив тысячи рабочих мест.

В Ford Sollers обещали решить судьбу завода в Ленобласти во втором квартале 2019 года.