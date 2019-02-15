Всеволожскому «Форду» пообещали жизнь — пока до конца года
Ford продолжит работу в Ленинградской области. Завод во Всеволожском районе будет действовать, по крайней мере, до конца текущего года. О договоренности местной власти и автоконцерна заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«Завод Ford у нас пока остается. Мы провели переговоры, и Ford подтвердил, что с учетом нашего преимущества логистики – нахождения рядом со странами Европы, [они] остаются <...> Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать», – сказал Дрозденко, слова которого 15 февраля приводит 47News со ссылкой на ТАСС.
О возможном закрытии предприятия заговорили после сообщений о предстоящей реорганизации американской компании. Автогигант намерен закрыть несколько европейских заводов Ford, сократив тысячи рабочих мест.
В Ford Sollers обещали решить судьбу завода в Ленобласти во втором квартале 2019 года.
Справка:
Ford открыл завод в Ленобласти летом 2002 года. Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Согласно данным «Спарк Интерфакс», 2015, 2016 и 2017 годы ЗАО «Форд Мотор Компани» заканчивало с убытками. Так, по итогам выручка всеволожского завода составила 1 005 000 000 рублей при чистом убытке 46 000 000 рублей.
Автопредприятие во Всеволожске испытывает серьезные затруднения с конца 2014 года, когда оно было вынуждено останавливать конвейер. В сентябре 2015 года правительство Ленинградской области приняло решение вдвое сократить налог на имущество единственного автопроизводителя региона. В результате в 2016 году Ford Sollers должен был сэкономить 159 миллионов рублей.
Работники завода неоднократно бастовали. Последняя забастовка проходила с 16 по 28 ноября 2018 года. Работники предприятия были недовольны длительными периодами простоя.