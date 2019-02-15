Почему самый большой самолет больше не нужен. Даже в самой большой стране

Европейский консорциум Airbus отказался от производства самого большого в мире пассажирского самолета Airbus A380, закончились заказы. У России и Пулково с этим самолетом особые отношения.

Airbus A380-800 рег. D-AIMH авиакомпании Lufthansa в аэропорту Внуково 24 марта 2012 года // Автор: Владислав Озерецковский / ruspotting.net

Новый стандарт дальних путешествий с комфортом. В начале XXI века проект Airbus A380 произвел такой же «вау»-эффект, как «Титаник» в начале века прошлого. Впервые в самолете появилась полноценная вторая палуба, идущая вдоль всего фюзеляжа. Стало хватать места, чтобы оборудовать каюты для пассажиров по стандартам наземных отелей. Самые дорогие билеты открывали доступ в апартаменты с личным адъютантом и возможностью принять душ на высоте 10 000 метров над землей во время многочасового полета. Новому самолету прочили долгое будущее на рынке трансконтинентальных рейсов. Проект просуществовал 12 лет.

14 февраля 2019 года генеральный директор Airbus Том Эндерс заявил журналистам, что у консорциума нет оснований продолжать производство Airbus A380. Последний покупатель – авиакомпания Emirates – сократила портфель заказов, и, поскольку у консорциума нет отставания по графику сборки самолетов этого типа, последний А380 будет изготовлен в 2021 году.

Авиакомпании перестали заказывать новые самолеты в основном благодаря двум мировым трендам. Во-первых, цены на нефть, а значит и на авиатопливо, после 2014 года заметно снизились. Это вернуло авиакомпаниям возможность лучше использовать менее вместительные самолеты и оптимизировать флот для маршрутной сети, избавив от необходимости возить пустые кресла. Во-вторых, за это время появились новые типы воздушных судов с меньшим количеством двигателей, но такими же возможностями для дальних полетов. Уменьшение двигателей с четырех до двух дает авиаперевозчикам экономию топлива и расходов на техобслуживание.

Российский след, которого не было

В 1990-х годах все было иначе. Растущие цены на нефть и уменьшающееся количество временных слотов в аэропортах подтолкнуло авиаконструкторов к мысли о новом большом самолете. Такой лайнер должен был перевозить за один полет больше пассажиров, чем другие, экономя время в расписании аэропорта, место на загруженных авиатрассах и расходы авиакомпаний на зарплату пилотам. Новый самолет упоминался как проект А3ХХ.

Здесь нужно подчеркнуть, что консорциум Airbus является крупным объединением авиазаводов и конструкторских бюро нескольких европейских стран со штаб-квартирой во Франции. Задумывая проект самого большого самолета, Airbus искали партнеров по всему миру. В 1997 году европейцы вели переговоры с коллегами из России. Отечественным авиаконструкторам предлагали инвестировать в проект. Понимая сложную финансовую ситуацию в стране, европейские банки предлагали свои кредиты. С технической точки зрения предполагалось, что россияне могли бы спроектировать роликовый пол для грузовой версии Airbus A380.

Переговоры дали неожиданный результат. КБ «Сухой» продемонстрировало Airbus свой собственный проект двухэтажного самолета под именем «Крылья России – 860». Цифра в названии указывала на максимальное количество пассажиров, которое самолет мог бы взять на борт. «КР-860» в некоторых моментах брал пример с А3ХХ. Например, российский самолет, как и Airbus, должен был управляться с помощью системы Fly-by-wire, когда пилот из кабины задает лишь необходимое направление полета, а бортовой компьютер сам решает, насколько нужно отклонить управляющие поверхности самолета, чтобы он туда полетел. Планировалось, что в воздух российский двухпалубный лайнер будут поднимать четыре двигателя General Electric CF6-80E1. Был вариант и с российскими ПС-90 или НК-83.

Стендовый макет самолета «Крылья России – 860» демонстрировали на международных авиасалонах в Ле-Бурже и Фарнборо, но дальше этого проект «не полетел». Первый Airbus A380 поднялся в воздух в 2005 году, а его коммерческий рейс состоялся в 2007.

Airbus A380-800 на авиасалоне "МАКС-2011" в Москве

В ожидании чуда

Российское авиационное сообщество с нетерпением ждало появления самого большого самолета в самой большой стране. Летающий гигант добрался до Москвы лишь в 2009. В Домодедово прилетел один из тестовых Airbus A380. В его салоне вместо кресел было установлено оборудование для измерения параметров полета. Следующий визит случился в 2011 году в рамках международного авиасалона «МАКС» на аэродроме Раменское в Подмосковье. Вновь это был самолет «без салона», но летающего гиганта смогли увидеть множество соотечественников. Впервые пассажирский А380 с креслами внутри прилетел в московский Внуково в 2012 году. Так авиакомпания Lufthansa отметила начало полетов в новый для них аэропорт, хотя впоследствии этот самолет никогда не летал на рейсах в Германию.

На российских рейсах А380 впервые мог появиться в 2010-х. В 2011 году исполнительный вице-президент Airbus по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону Кристофер Бакли сообщил журналистам, что авиакомпания «Аэрофлот» и представители консорциума создали рабочую группу. Ее главной целью было изучение возможностей эксплуатации А380 на российских маршрутах.

В 2012 году «ВТБ Лизинг» разместил заказ на четыре А380 в интересах авиакомпании «Трансаэро». Стоимость пакета составила 13,8 млрд рублей. После банкротства авиакомпании, «ВТБ Лизинг» в 2017 году заявил о намерении продать контракт иностранной компании, поскольку в России для этих самолетов заинтересованных покупателей не нашлось.

Первый прилет Airbus A380-800 в Пулково, октябрь 2018

В Петербурге к приему А380 готовились капитально. Способность принимать самолеты такого класса была одной из целей масштабной реконструкции аэропорта в 2013 году. Для А380 расширили рулежки и стоянки, избавились от двух сателлитов в середине основного перрона. Ждать пришлось долго. Первый А380 прилетел в Пулково лишь в конце 2018 года. Авиакомпания Emirates на четыре дня в октябре заменила Boeing 777-300ER на Airbus А380 на рейсах из Дубая.

По данным на 31 декабря 2018 года, в мире летают 232 самолета этого типа. В списке эксплуатантов 14 авиакомпаний, большинство из Европы и Азии. Хотя новых самолетов Airbus А380 после 2021 года не появится, летающие гиганты еще будут встречаться в небе как минимум в течение следующего десятилетия.

Андрей Меньшенин, специально для "Фонтанки.ру"