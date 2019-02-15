В Анненкирхе на благотворительном вечере прозвучат рассказы Саши Филипенко и покажут инсталляцию с цитатами студентов Центра «Антон тут рядом»

В Анненкирхе пройдёт благотворительный концерт в поддержку Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Актёры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова прочитают со сцены рассказы писателя Саши Филипенко под музыку ведущих академических музыкантов: Бориса Андрианова (виолончель), Петра Лаула (фортепиано) и Сергея Догадина (скрипка). Кроме того, медиахудожники Aizek и Андрей Рылов представят световую инсталляцию с использованием цитат и картин студентов Центра.

«А можно прикоснуться словами?», «Я молчу, когда чувствую любовь, любовь – это тишина», «Желаю вам до четверга забыть все плохое», «Будь оптимистом, у реалистов очень грустный взгляд на жизнь!», «Пойду наберусь высоты!», «Космос – это то, до чего ты еще не дошел». Эти и многие другие слова, спонтанно произнесенные студентами Центра «Антон тут рядом», вдохновили команду артистов, писателей, музыкантов и художников на создание совместного благотворительного концерта.

Концерт состоится 16 февраля в 19:00 (Кирочная ул., 8). Все средства от продажи билетов будут направлены на поддержку программ Центра «Антон тут рядом».