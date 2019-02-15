«Лиговская» цистерна с этилмеркаптаном покинет Петербург в понедельник

Компания «Портэнерго» в понедельник из Петербурга в Усть-Лугу вывезет емкость с одорантом, которая стала причиной скверного запаха в нескольких районах города. В декабре предприятие обращалось в Смольный с просьбой утилизировать токсичное вещество.

Как рассказали «Фонтанке» 15 февраля в комитете по природопользованию, компания выразила готовность вывезти цистерну 18-го числа. В ведомстве подтвердили, что речь идет именно о «Портэнерго», которое издание ранее называло со ссылкой на собственные источники. Чиновники также сообщили, что еще в декабре предприятие направляло в ведомство письмо, в котором интересовалось, не занимается ли оно утилизацией подобных отходов.

В самой компании отказались комментировать ситуацию.