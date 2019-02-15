Происшествия
«Лиговская» цистерна с этилмеркаптаном покинет Петербург в понедельник
Компания «Портэнерго» в понедельник из Петербурга в Усть-Лугу вывезет емкость с одорантом, которая стала причиной скверного запаха в нескольких районах города. В декабре предприятие обращалось в Смольный с просьбой утилизировать токсичное вещество.
Как рассказали «Фонтанке» 15 февраля в комитете по природопользованию, компания выразила готовность вывезти цистерну 18-го числа. В ведомстве подтвердили, что речь идет именно о «Портэнерго», которое издание ранее называло со ссылкой на собственные источники. Чиновники также сообщили, что еще в декабре предприятие направляло в ведомство письмо, в котором интересовалось, не занимается ли оно утилизацией подобных отходов.
В самой компании отказались комментировать ситуацию.
Справка:
Напомним, первыми 5 февраля на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах. Участок находится в аренде у компании «Авто Л.С.», на ее же машине цистерна была привезена на Народного Ополчения. От кого конкретно компания получила емкость, устанавливается. Комитет возбудил административное дело по статье 8.2 КоАП, которая прописывает штраф для юрлиц до 250 тысяч рублей.