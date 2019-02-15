Выходные в Финляндии 16-17 февраля: российское кино, ретропаровоз и вампиры

На этих выходных у туристов есть возможность прокатиться на 70-летнем паровозе из Коуволы в Хельсинки, попасть в мир Дракулы в Тампере или с ветерком проехать на собачьих упряжках в Котке. Афиша столицы радует оперой, кино, цирком, рок-концертом и выставками.

Moilanen // Tampereen Museot

В выходные в Финляндии будет солнечно. В субботу столбик термометра поднимется выше нуля практически во всех регионах страны. На юге Суоми ожидается до плюс четырёх градусов Цельсия. В воскресенье похолодает на пару градусов, плюсовая температура сохранится только в южных районах.

В воскресенье в Хельсинки завершится фестиваль российского кино Kino Lokakuu, стартовавший 12 февраля. Зрителей ждут показы 14 фильмов, встречи с кинорежиссерами и выступление финских и российских музыкантов. В этом году в программу фестиваля вошли такие картины как «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Собибор» Константина Хабенского. В субботу можно будет увидеть фильм «Война Анны» Алексея Федорченко, сюжет которого разворачивается во время Второй мировой войны, и «Мира», после демонстрации которого пройдет встреча с режиссером Денисом Шабаевым.

Также в этот уик-энд заканчивает работу выставка для любителей отдыха и спорта на воде Vene. В Выставочном центре представлены малые суда, товары для рыбалки и водных видов спорта. Посетителей ждут с 10 до 18 часов, а билет для взрослых обойдется в 19 евро.

В Cirko продолжаются показы представления Breaking Point, где зрители делят сцену с артистами и могут увидеть искусство цирка изнутри. Шоу рассчитано на взрослых и детей старше шести лет.

В Художественном музее Хельсинки открылась групповая выставка Old Age. 37 произведений из музейной коллекции объединяет тема старения. В своих работах художники освещают те аспекты пожилого возраста, которые часто игнорируют, – социальную изоляцию и одиночество. Вход бесплатный.

16 февраля в Городском музее Хельсинки состоится бесплатная экскурсия на русском языке. Она начнется в 14:00, предварительной записи не требуется.

В музее Amos Rex продолжает работу выставка бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, а в «Киасме» радует глаз яркая инсталляция исландской художницы Shoplifter.

15 и 16 февраля на Хартвал-арене выступит финская рок-группа Apulanta. Второй концерт был организован из-за ажиотажа поклонников: все билеты на первый были распроданы еще осенью. Посетить концерт стоит от 52,50 евро.

16 и 17 февраля на сцене Финской национальной оперы можно увидеть постановку «Лёд» по книге Уллы-Лены Лундберг, получившей престижную премию в области литературы Finlandia в 2012 году. Билеты стоят от 20 до 129 евро.

17 февраля в Культурном центре Корьямо устроят традиционный воскресный блошиный рынок. С 11 до 16 часов там будут торговать одеждой, украшениями и предметами интерьера.

В эти выходные снова можно совершить путешествие на ретропаровозе Ukko Pekka. В субботу локомотив 1948 года выпуска отправится из Коуволы в 8:23 и прибудет в Хельсинки в 12:32. В воскресенье отправление из финской столицы состоится в 17:45, прибытие в Коуволу – в 21:13. Билеты стоят от 20 евро.

В Котке в субботу устроят семейный праздник, где будут строить снежную церковь и гонять на лыжах, а в случае хорошей погоды можно будет прокатиться на собачьих упряжках и пони. Гостей ждут с 10 утра по адресу Лухтиполку, 3.



Также 16 февраля в Котке состоится международная свадебная выставка. С 10 до 18 часов в Концертном зале (Кескускату, 33) будут проходить мастер-классы и показы платьев, а специалисты индустрии предложат свои способы сделать праздник незабываемым.



В Тампере открылась новая выставка «Дракула – вампиры в Ваприикки». Она посвящена зарождению мифа о вампирах, а также освещает тему вампиризма в кино, литературе и поп-культуре. В музейном центре Ваприикки, в частности, представлено первое издание романа «Дракула» и черновики его автора Брэма Стокера, а также экспонаты периода правления Влада Цепеша из Венского музея истории искусств.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»