Московская полиция может получить очки с технологией распознавания лиц

Столичные полицейские могут получить очки с технологией распознавания лиц. Создать подобное устройство планирует Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы.

«ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности», — пишет 15 февраля РБК со ссылкой на два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседника в мэрии.

Как уточняет РБК, приложение технологии распознавания лиц в очках для московской полиции якобы разрабатывает компания Ntechlab, известная по проекту FindFace. Ntechlab на днях продемонстрировала эту технологию с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности».

Публичная презентация продукта запланирована на октябрь 2019 года на выставке «Интерполитех». В Ntechlab от комментариев воздержались.

В Москве алгоритмы распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения применяются на 1,5 тыс. камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов.