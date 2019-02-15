Поломка локомотива в Новгородской области задержала несколько поездов в Петербург

Сломавшийся на перегоне Гряды – Чудово локомотив задержал несколько поездов, двигавшихся в сторону Петербурга и Великого Новгорода. Задержка составила от 30 минут до трёх часов.

Читатель «Фонтанки» сообщил утром 15 февраля, что поезд №28 Москва – Санкт-Петербург простаивает на путях и опаздывает на три часа. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что задержка движения на перегоне Гряды – Чудово произошла по технической причине. Пользователи соцсетей, находившиеся в двухэтажном поезде, двигавшемся в Северную столицу, рассказали о сломавшемся локомотиве, который мешал проезду.

В итоге уже упомянутый ранее поезд №28 задержался на 3 часа, №6 сообщением Москва – Петербург опоздал на 2,5 часа, почти с таким же отставанием двигался из Нижнего в Великий Новгород состав №41, поезд №88 Смоленск – Петербург отстал на 30 минут.