Травмировавшая школьника на Бронницкой штукатурка прилетела со здания НИИ ЛОР

Штукатурка, которая травмировала 16-летнего школьника в Адмиралтейском районе Петербурга, упала со здания СПб НИИ ЛОР Минздрава России.

«Фонтанке» 15 февраля удалось выяснить, что кусок облицовки откололся накануне от дома №9/1 по улице Бронницкой, в котором располагается известное в Северной столице медицинское учреждение. Корреспонденту издания подтвердил факт происшествия и директор института Юрий Янов. При этом руководитель от комментариев воздержался, объяснив свою немногословность проведением проверки.

Напомним, вчера после падения штукатурки вместо школы отправился в больницу им. Раухфуса старшеклассник — у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и различные ушибы.