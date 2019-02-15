Бекхэма ждёт суд. Он разговаривал по телефону за рулём своего внедорожника

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может предстать перед судом по обвинению в использовании мобильного телефона за рулём автомобиля – менее чем через два месяца после оплаты штрафа за превышение скорости.

Как сообщает телеканал Sky News, спортсмена поймали за разговором по телефону, когда он управлял своим внедорожником Bentley Bentayga, 21 ноября 2018 года в центре Лондона. Это нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Обвинение пока не было предъявлено, но Бекхэму уже сообщили о начале судебного разбирательства. Слушания пройдут 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.

Если Бекхэма признают виновным, ему грозит начисление шести штрафных баллов из двенадцати, при повторном нарушении он будет лишён водительских прав. Кроме того, ему грозит штраф в размере 2 тысячи фунтов (2,5 тысячи долларов).