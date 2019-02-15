Выдворенный из Петербурга иностранец вернулся под фамилией жены. Приятель с «Глоком» тоже при нём

Полицейские помешали ужину двух представителей Азербайджана в кафе Приморского района Петербурга. Один из них категорически не хотел выходить из-за стола, а второго лишили пистолета «Глок» и полной обоймы. «Фонтанка» узнала, зачем мужчина, придерживающийся кавказских принципов, берет фамилию жены.

По информации «Фонтанки», вечером 14 февраля оперативники отдела Управления уголовного розыска, специализирующегося на авторитетах, зашли в кафе «Уют», что на Комендантском проспекте. Встретив внутри нужных им двоих граждан из Азербайджана, они устроили дискуссию, которая вряд ли понравилась окружающим клиентам. В результате некоего 34-летнего Мусаева и его 25-летнего приятеля вывели силой. Другое дело, что Мусаев заработал протокол за препятствование законным действиям полиции, а второй получил уголовное дело и был изолирован за ношение пистолета «Глок» с пятнадцатью патронами.

По данным нашего издания, Мусаев оказался Асадовым, которого летом прошлого года депортировали из Петербурга с запретом посещения России до 2023 года. Просто на родине он взял фамилию супруги, что, безусловно, считается поступком для стереотипа поведения в тех краях. Тем не менее он вновь отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан для очередного выдворения.

Как выяснила «Фонтанка», оба являются представителями неформального мира, а в ГУ МВД считают, что проживание обоих в городе на Неве – нежелательно.