Схватка двух мам в детском саду Петербурга стала уголовным делом

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после поножовщины на территории детского сада в Адмиралтейском районе. Несмотря на то, что фиксировать травмы после потасовки к докторам пошли обе родительницы, статью вменили одной — той, что использовала в конфликте нож.

«14 февраля на основании результатов судебно-медицинской экспертизы отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) в отношении 28-летней участницы указанного конфликта. Подозреваемая обязана явкой», – сообщили 15 февраля «Фонтанке» в ГУ МВД РФ по городу и области.

Напомним, 26-летняя Анастасия Михайлова и 28-летняя Людмила Балковая сошлись в схватке утром 5 февраля. Дети обеих посещают детсад №45, поводом для конфликта стало то, что потерпевшая исключила другую мамочку из родительского чата в WhatsApp. В ответ, по словам пострадавшей, посыпались угрозы, которые в итоги вылились в реальный поединок. Участниц не смутило ни место действия — территория дошкольного учреждения, ни то, что рядом в коляске находился годовалый ребенок Людмилы Балковой.

У Михайловой в Мариинской больнице зафиксировали множественные колото-резаные раны головы. Они были нанесены перочинным ножом.