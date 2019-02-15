18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 66.54р
75.05р
11:13 15.02.2019
Расширенный поиск

Общество
15.02.2019 09:29
Печать

Мадуро рассказал про две тайные встречи с представителем Госдепа по Венесуэле. Обе по просьбе США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. По словам Мадуро, две встречи проходили в Нью-Йорке и продолжались несколько часов.

По словам Мадуро, Арреаса, находясь в Нью-Йорке, пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу «в частном порядке, публично или тайно». «Если он [Абрамс] хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я буду там», — сказал Мадуро. Других подробностей о нью-йоркских встречах он не привел, пишет 15 февраля РБК со ссылкой на  Associated Press

Со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Венесуэлы, пожелавших остаться неизвестными, AP сообщает, что обе встречи произошли по просьбе США. Первая встреча состоялась 26 января и была «враждебной». Абрамс угрожал Каракасу развертыванием войск и отчитывал правительство Венесуэлы за то, что оно якобы находится в союзе с Кубой, Россией и «Хизболлой».

Вторая встреча состоялась 11 февраля, атмосфера на ней была менее напряженной, несмотря на то, что Абрамс за четыре дня до этого сказал, что «время для диалога с Мадуро давно прошло», отмечают собеседники агентства. Во время второй встречи Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил AP, что американские чиновники готовы встретиться с «бывшими должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, чтобы обсудить планы по его уходу с поста президента».

Глава оппозиционного Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Политический кризис в стране до сих пор не разрешен.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
14.02.2019 18:12

«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.02.2019 15:14

Все по плану: детсад в Ленсоветовском откроется в сентябре

В поселке Ленсоветовский полным ходом идет строительство нового детского сада. Работы ведет СК "Дальпитерстрой".
предоставлено компанией ARKAN
14.02.2019 14:51

Влюбленные в Toyota

Сегодня, в 3:38 команда ARKAN предотвратила угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на проспекте Стачек.
ГК "КВС"
14.02.2019 14:36

Скидка в 50 000 рублей на квартиру от «КВС»

Группа компаний «КВС» дарит скидку в 50 000 рублей* при покупке квартиры через Интернет-магазин.
фото предоставлено компанией "Американская Медицинская Клиника"
14.02.2019 14:32

Что важно знать при травме?

Хорошо тем, кто знает куда обращаться в случае получения травм, ушибов, переломов. Согласитесь, что перепады температур, которые влекут за собой слякоть, гололед и возможные травмы все еще остаются «верными спутниками» петербуржцев.
АО «Строительный трест»
14.02.2019 14:28

10 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован двумя банками

В феврале строящийся 10-й лот жилого квартала NEWПИТЕР, расположенный на юго-западной границе Петербурга и области в поселке Новоселье, получил ипотечные аккредитации от «РоссельхозБанка» и банка «АК БАРС».
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
14.02.2019 13:13

«Алмаз – Антей» и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Российская академия наук 14 февраля 2019 заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
14.02.2019 12:58

«Северная долина» названа самым популярном жилым комплексом Петербурга и области

Жилой комплекс «Северная долина» от компании «Главстрой Санкт-Петербург» возглавил список популярных новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий рейтинг составлен аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость.
ЗАО «Ленстройтрест»
14.02.2019 12:44

ГК «Ленстройтрест» – в финале премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

Девелопер «Ленстройтрест» стал финалистом премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ вошла в список номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа».
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2019 12:30

Старт продаж коммерции от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в двух своих проектах в Санкт-Петербурге. Для потенциальных покупателей доступно чуть более 1,6 тыс. кв. м в комплексах «Шуваловский» в Приморском и CINEMA в Калининском районах города.