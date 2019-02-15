Мадуро рассказал про две тайные встречи с представителем Госдепа по Венесуэле. Обе по просьбе США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. По словам Мадуро, две встречи проходили в Нью-Йорке и продолжались несколько часов.

По словам Мадуро, Арреаса, находясь в Нью-Йорке, пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу «в частном порядке, публично или тайно». «Если он [Абрамс] хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я буду там», — сказал Мадуро. Других подробностей о нью-йоркских встречах он не привел, пишет 15 февраля РБК со ссылкой на Associated Press

Со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Венесуэлы, пожелавших остаться неизвестными, AP сообщает, что обе встречи произошли по просьбе США. Первая встреча состоялась 26 января и была «враждебной». Абрамс угрожал Каракасу развертыванием войск и отчитывал правительство Венесуэлы за то, что оно якобы находится в союзе с Кубой, Россией и «Хизболлой».

Вторая встреча состоялась 11 февраля, атмосфера на ней была менее напряженной, несмотря на то, что Абрамс за четыре дня до этого сказал, что «время для диалога с Мадуро давно прошло», отмечают собеседники агентства. Во время второй встречи Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил AP, что американские чиновники готовы встретиться с «бывшими должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, чтобы обсудить планы по его уходу с поста президента».

Глава оппозиционного Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Политический кризис в стране до сих пор не разрешен.