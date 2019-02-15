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Авто
15.02.2019 09:32
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Названы предварительные цены на седан Aurus. Дешевле, чем Bentley

Начальная цена на люксовый седан Aurus S600 (проект «Кортеж») предположительно составит 10-12 миллионов рублей. Этот автомобиль длиной 5,63 метра будет предлагаться в двух версиях – бронированной и небронированной. А вот лимузин Aurus Senat Limousine L700 планируется выпускать исключительно в модификации с броней.

Как сообщил Autonews источник, близкий к марке, формирование окончательных ценников продолжается. «Цены будут названы после мировой премьеры автомобилей на Женевском автосалоне», – добавил источник.

Предварительные заявки уже принимают два официальных дилера бренда – автомобильные группы «Авилон» и «Панавто», притом что первые автомобили обещают покупателям не ранее 2020 года. Как только будет раскрыта информация о квотах, заинтересованным покупателям нужно будет внести символическую сумму для составления договора предзаказа. После чего понадобится доплатить половину стоимости – официальный заказ на Aurus можно будет оформить только в таком случае, отмечает издание. В декабре 2018 года сообщалось, что предоплата за Aurus Senat составляет 1,5 миллиона рублей.

Для сравнения, цены на длиннобазный Mercedes-Benz S600 L, оснащенный 530-сильным шестилитровым мотором V12, начинаются с 12,9 миллиона рублей. Цены на Bentley Mulsanne с 6,75-литровым восьмицилиндровым агрегатом V8 стартуют от 21,4 миллиона рублей, на Rolls-Royce Phantom с 12-цилиндровым 571-сильным агрегатом – от 35 миллионов рублей.

Премьера Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне, который прошел в конце августа 2018 года. В марте 2019 года состоится европейский дебют модели на мотор-шоу в Женеве.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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В рамках проекта «Кортеж» также разработаны лимузин, минивэн и кроссовер. Первый, получивший то же название, что и седан, впервые увидел свет 7 мая 2018 года: Владимир Путин проехал на нем на церемонии инауграции президента России. Минивэн «Арсенал» тоже уже видели не раз. Кроссовер «Комендант» появится в 2019 году.

Серийное производство автомобилей Aurus наладят на площадке «Соллерс» в «Алабуге» (Татарстан). На заводе будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год. На данный момент они выпускаются мелкими сериями силами государственного предприятия НАМИ. Помимо России машины будут поставлять ещё в шесть стран.

Несколько дней назад «Фонтанка» рассказывала, как Aurus Senat тестируют в ямальских 40-градусных морозах.

Справка:

Aurus – российская марка представительских автомобилей, разработанная по проекту «Единая модульная платформа», который больше известен под названием «Кортеж». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.

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