На севере Петербурга учащийся элитной школы выпал из окна

Трагедия случилась на севере Петербурга: в Парголово найдено тело старшеклассника после падения с высоты.

По данным «Фонтанки», всё произошло около половины восьмого вечера 14 февраля. 16-летний учащийся элитной школы сорвался с 10 этажа дома на улице Николая Рубцова.

Юноша зарегистрирован в соцсетях. Его страничка «ВКонтакте» скрыта настройками приватности, можно лишь прочитать оставленный пользователем статус «go away im emotionally unstable» («уходите, я эмоционально нестабилен»).

Как стало известно нашему изданию, родители рассказали полиции, что последние мгновения жизни молодого человека были омрачены семейной ссорой.