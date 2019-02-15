Матери-одиночке возместили расходы за 11 авиабилетов для двух детей с инвалидностью

Жительнице Хабаровского края Наталье Гуменной возместили расходы на билеты на рейс Utair. Женщина вынуждена была купить 11 мест для перевозки сыновей-близнецов с инвалидностью.

Как заявила 15 февраля «Интерфаксу» глава Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова, деньги предоставила одна из компаний Хабаровска. «Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги», — сказала Суркова.

Авиакомпания потребовала забронировать девять мест для одного ребёнка, которого можно было транспортировать только лёжа, и ещё два для второго, у которого была загипсована нога. В итоге мать-одиночка отдала за билеты 60 тысяч вместо 16-ти. Женщине пришлось обратиться в «Русфонд», чтобы покрыть расходы, но там ей отказали.

В авиакомпании объяснили инцидент требованиями безопасности и правилами, регламентирующими перевозку маломобильных детей. В частности, компания была обязана установить в салоне специальные 140-килограммовые носилки, «чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки».

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.