Полыхающая фура на вантовом мосту выпустила столб дыма и собрала мощную пробку

vk.com/spb_today

Автомобильный пожар на вантовом мосту в Петербурге утром 15 февраля спровоцировал возникновение «самой длинной пробки для данного времени суток за всю последнюю неделю». О ней сервис «Яндекса» сообщил в 7:51. Тогда длина пробки на внутреннем кольце КАД, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, составляла 4,8 километра, и она растёт.

Как видно на видеозаписях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», огонь охватил моторный отсек и кабину тягача. Водитель, судя по всему, успел прижаться к правой обочине и выбраться. Мощный столб дыма виден издалека.

На другом ролике видно, что пожарные уже заканчивают тушение. От кабины почти ничего не осталось.

Пробка растёт. По данным «Яндекс.Карт» на 8:15, она начинается уже до развязки с «Колой» и составляет более 6,5 километра, а к 8:23 превысила 7 километров. В противоположном направлении тоже затор – на 4 километра.

В целом в городе пока неплотно – «жёлтые» 4 балла.