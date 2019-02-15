Минобороны рассекретило данные о войне в Афганистане. Документы выложили в Сеть

Министерство обороны России к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило документы о войне в Афганистане. Материалы, предоставленные Центральным архивом ведомства, опубликованы в информационно-историческом разделе сайта Минобороны 15 февраля.

Как говорится в пояснении Минобороны, публикация архивных документов призвана разъяснить цели и задачи контингента советских войск в Афганистане и предотвратить попытки фальсификации истории.

Рассекреченные документы раскрывают историю воинских частей, которые «с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане», а также повествуют о героях войны. В частности, о генерал-лейтенанте Руслане Аушеве, впоследствии ставшим главой Республики Ингушетия, начальнике Генштаба ВС РФ 1992 года, генерале армии Викторе Дубынине и поэте лейтенанте Александре Стовбе.

Также документы содержат исторические свидетельства налаживания контакта между советскими военными и мирными жителями Афганистана.

На сайте приводится перечень наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям.

15 февраля в России ежегодно отмечается День памяти воинов- интернационалистов, участников военных действий, развернувшихся за пределами Отечества. С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тыс. военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тыс. вольнонаемных граждан СССР разных национальностей. В ходе боевых действий в Афганистане погибло около 15 тыс. советских военнослужащих.

В текущем году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. О том, как это было, «Фонтанке» рассказал журналист Михаил Кожухов, который четыре года работал бок о бок с военными. Он покинул Афганистан на предпоследнем БТР.