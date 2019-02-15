Происшествия
В результате взрыва газа в Красноярске погибли два человека. Дом расселят, возбуждено уголовное дело
Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске вечером 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как следует из сообщения, спасатели к утру 15 февраля завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП. В результате погибли два человека. С места происшествия вывезли 67 куб.м. строительного мусора с помощью двух «КамАЗов»
Ранее сообщалось , что на месте на месте происшествия обнаружили тело женщины.
Газ взорвался в частном блочном 3-этажном многоквартирном доме 3 по улице Кандагарской. В результате произошло частичное обрушение второго и третьего этажей здания. По предварительной информации, было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.
Власти заявили, что дом, вероятнее всего, расселят. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.