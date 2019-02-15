«Признаем, что перегнули палку». Сеть ресторанов японской кухни пошутила над моделью, набравшей вес из-за болезни

Дискриминацию людей с лишним весом увидели пользователи социальных сетей в рекламе сети ресторанов японской кухни «Тануки». Постер опубликовали 14 февраля.

На плакате соседствуют фотографии девушек с разной фигурой. Первую сопровождает слоган «После похода в Го-го Пиццу», вторую — «После похода в Тануки». Недовольство рекламой в Facebook высказал основатель DoDo Pizza Федор Овчинников, который заметил намек на свое детище.

«И, да я был толстым. Это было лет десять назад. И это никак не было связано с пиццей. Я много работал, у меня было много стрессов и я много ел по вечерам. Это был, наверное, самый сложный период в моей бизнес-карьере. Тогда в Сыктывкаре не доставляли пиццу. Сейчас я ем пиццу каждую неделю. Мне не нравится эта реклама. Не потому что там есть намек на нашу компанию», — прокомментировал Овчинников.

Пользователи выяснили, что крупная девушка — модель plus-size Уитни Тор. Она набрала вес из-за заболевания (поликистоза яичников). К вечеру рекламу удалили, а в «Тануки» извинились за «неуместный креатив».

«Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор и ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем!» — говорится в обращении «Тануки». В СМИ отмечают, что за рекламу отвечал smm-щик Андрей Фрольченков, который только 14 февраля приступил к исполнению своих обязанностей — он теперь отвечает за продвижение «Тануки» в соцсетях и креатив компании.

Ранее скандал разразился вокруг рекламной компании Reebok. Не всем пользователям понравился слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Москвич Олег Воронин испытал нравственные страдания и обратился в суд.