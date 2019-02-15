«Предлагаемые меры создадут условия для монополизации рынка». Операторы связи заявили об угрозе срыва исполнения «закона Яровой»

Операторы МТС и «Ростелеком» выступили против предложения Минкомсвязи обязать все интернет-компании использовать только российские системы для хранения информации пользователей в рамках «закона Яровой». Их отзывы на законопроект опубликованы на портале законодательных инициатив.

По мнению операторов связи, такое предложение может привести к срыву исполнения закона. Кроме того, они по сути обвиняют российское правительство в нарушении закона о конкуренции.

«Проект постановления правительства РФ направлен на обеспечение господдержки одних субъектов предпринимательской деятельности за счет других субъектов предпринимательской деятельности, что недопустимо. Предлагаемые проектом меры не позволят достигнуть целей защиты от компьютерных атак и обеспечения информационной безопасности, но создадут условия для монополизации рынка систем хранения данных и, как следствие, повышения цен и тарифов на услуги связи», – говорится в отзыве МТС.

Напомним, Минкомсвязи в начале января 2019 года предложило ужесточить правила хранения записей звонков, электронных и SMS-сообщений, изображений, видео, звуков и прочего. Чиновники считают, что для этих целей должно использоваться только отечественное оборудование — это якобы поможет защититься от «закладок», которые могут быть в иностранных системах хранения данных.