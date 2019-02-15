Росздравнадзор пообещал изъять все лекарства, схожие с «Эреспалом». Вещество «фенспирид» может быть опасно для здоровья

Все лекарственные препараты на основе вещества «фенспирид» будут изъяты из обращения. Как пишет 14 февраля РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Напомним, ранее ведомство уже отдало приказ изъять из аптек «Эреспал», который изготовлен как раз на основе фенспирида. Препарат, как установили французские специалисты, может вызывать нарушение сердечных ритмов. При этом фенспирид содержится и во многих других лекарствах от кашля.

«Есть несколько производителей, по ним тоже подготовлены запросы по приостановке лекарственного препарата», — заявил Мурашко.