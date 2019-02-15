СМИ: в московском кафе произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сообщают о машинах с чеченскими номерами

Массовая драка произошла в кафе на 1-й Курьяновской улице в Москве. Об этом 14 февраля пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительной информации, в драке принимали участие около пятидесяти человек. В столичной полиции подтвердили факт конфликта и сообщили об одном пострадавшем. При этом всего задержаны более десяти человек. Телеграм-канал «112» писал, что в конфликте принимали участие около 50 человек. Пострадать могли около десяти. По предварительной информации, многие из участников конфликта были вооружены травматическими пистолетами. Также очевидцы заметили, что нападавшие якобы приехали на машинах с номерами Чечни.