Ледоход в Петербурге будет ранним и затяжным. Гидрометцентр поделился прогнозом

Весеннее половодье в 2019 году будет ранним и затяжным. Об этом 14 февраля сообщила начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Надежда Щербакова на заседании Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Смольном.

Она уточнила, что «максимальные уровни воды на реках прогнозируются на 20-60 см выше средних многолетних максимальных значений». То есть вода будет подниматься выше, чем, например, в прошлом году.

Кроме того, в Смольном обсудили профилактику летних пожаров. Представители МЧС рассказали, что для «оценки обстановки» собираются использовать беспилотные воздушные средства и пожарно-спасательные мотоциклы, которые закупались при подготовке к чемпионату мира по футболу.