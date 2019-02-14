Суд отказал в домашнем аресте фигурантам дела о «подпольных казино». Следствие увидело угрозу в возможной связи с полицией

Октябрьский районный суд взял под стражу четверых фигурантов уголовного дела об организации и проведении азартных игр в Петербурге. Решение вынесено 14 февраля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, до 5 апреля в изоляции пробудут четверо сотрудников «Вексельных систем «Нева» — генеральный директор Сергей Кузьмичев, его заместитель Наталья Назаренко, заместитель главного бухгалтера Юлия Филатова, директор торговых залов Алексей Василевский. Подозреваемые настаивали на домашнем аресте, но суд не внял их просьбам.

Следствие указало на обширные связи Филатовой в правоохранительных органах. В одном из игорных клубов нашли телефоны сотрудников прокуратуры и полицейских.

По версии следствия, группа работала с 5 декабря 2014 года по настоящее время. В сеть входили 28 подпольных казино. По предварительным подсчётам, ежемесячный доход одного игорного клуба составлял не менее 2,5 млн рублей. Завтра меру пресечения изберут ещё семерым фигурантам.

Накануне экономическая полиция провела обыски в 20 салонах «Вексельной системы «Нева». В Следственный комитет на Мойку оперативники привезли известного петербургского девелопера Владимира Скигина, в соседнем кабинете оказался его партнер Александр Моторин.

К шести часам утра 14 февраля Владимира Скигина отпустили домой в статусе свидетеля. Судя по всему, никто из десятков допрошенных не дал на него показания как на организатора. Заметим, что, помимо 14 подозреваемых, были допрошены еще около 25 свидетелей. Что касается Александра Моторина, то во время обыска у него дома ему стало нехорошо со здоровьем настолько, что пришлось вызывать скорую.