Путин получил травму во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по дзюдо в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Как сообщает 14 февраля телеканал «Дождь», российский лидер получил легкую травму в ходе спарринга.

Путин разминался с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Президент повредил палец во время спарринга, его сразу перевязали, после чего Путин вернулся к борьбе.

Путин повредил палец во время спарринг-разминки на татами pic.twitter.com/L869p1CK5d — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 февраля 2019 г.

Напомним, Владимир Путин сегодня в Сочи провел переговоры с президентами Ирана и Турции, а также попил чаю с белорусским лидером Александром Лукашенко.