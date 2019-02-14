«Вся преступность в бизнесе, а на улице уже преступного мира нет». Тайванчик прокомментировал «закон крестного отца», предложенный Путиным

Криминальный авторитет Тайванчик (настоящее имя Алимжан Тохтахунов) прокомментировал законопроект о дополнении УК РФ новой статьей – 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Интервью с ним публикует 14 февраля радиостанция «Говорит Москва».

По словам Тохтахунова, необходимости в введении нового закона он не видит, а криминальный мир слишком сильно изменился, чтобы это имело смысл.

«Я не понимаю, что значит «высшая иерархия преступного мира». В принципе, преступности уже нет. Вся преступность в бизнесе, а на улице уже преступного мира нет, а если есть что-то, то случайное. Какие иерархии? Что такое «криминальный авторитет»? Есть авторитетные люди, которые какую-то жизнь прошли, опыт имеют; ты порядочный человек, тебе верят, твоему слову верят, приходят к тебе с просьбой о помощи. Они вам подсказывают: это делаете, это не делаете. Что значит «криминальный авторитет», тем более, преступный? Такого не бывает», – заявил Тохтахунов.

Он подчеркнул, что сажать человека за то, что его считают «авторитетом», «неправильно». Также его встревожила инициатива наказывать за участие в собраниях преступного сообщества.

«Какие собрания могут быть у преступников? Если трое собрались, кушают, выпивают и смотрят футбол по телевизору, то это можно подравнять под то, что вы устроили сходняк. Это неправильно будет. У кого-то день рождения. У него есть друзья детства, которые были уличными ребятами. Сегодня кто-то семью имеет, где-то работает. Ну они были, к примеру, судимые. Собрались. Никто сегодня никому не нужен. Все любят Россию, все любят родину. Если соберутся, то только обсуждают бытовую жизнь. И теперь за это судить будут что ли? А какая преступность-то? Если раз в год происходит громкое преступление, связанное с преступниками, это сразу на корню ловится и сажается. Преступные времена уже прошли. Вы же видите сами. Сегодня где преступления? В больших бизнесовых делах: коррупция, моррупция… Уличных нет сегодня преступлений почти что. Откуда сегодня преступления, какие-то сообщества, мафия? Это всё больше накручено», – сказал Тохтахунов.

По его словам, сейчас представители власти и бизнеса совершают больше преступлений, чем все представители криминального мира вместе взятые. «Вы сами видите. Это же так, получается. Они связаны конкретно с деньгами», – подчеркнул Тохтахунов.

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о дополнении УК РФ новой статьей – 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Согласно документу, наказание для «крестных отцов» составит от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 5 млн рублей либо в размере зарплаты осужденного или иного его дохода за период до пяти лет.