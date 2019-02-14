Путин поговорил с Роухани и Эрдоганом про Сирию, попил чаю с Лукашенко и завершил день выходом на татами

Президенты России, Ирана и Турции по итогам переговоров в Сочи 14 февраля приняли совместное заявление по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом, который будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране», – говорится в заявлении Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, лидеры трех стран подчеркнули, что сирийский конфликт «не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН».

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в конце прошлого года говорил о том, что планирует вывести войска из Сирии, однако пока этот процесс задерживается.

После встречи втроем, к лидерам Ирана, Турции и России присоединился их белорусский коллега Александр Лукашенко, с ним Путин проводил переговоры и катался на лыжах накануне. Сегодня главы четырех стран в неформальной обстановке пили чай, сообщили в пресс-службе Кремля.

Завершил насыщенный день Владимир Путин в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Он пообщался с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Также президент принял участие в разминке.