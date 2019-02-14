Пять кругов над Пулково. «Король воздуха» завис над Петербургом

Пять оборотов совершил над петербургским аэропортом самолёт Beechcraft King Air («Король воздуха») вечером 14 февраля. Такие данные следуют из сервиса Flightradar24.

Борт кружит над Пулково в течение двух часов, увеличивая радиус обзора. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт работает в штатном режиме. Кружащий в небе борт проверяет работу аэронавигационного оборудования.

Самолёт Super King Air 350 принадлежит Государственной корпорации по организации воздушного движения в России. Машина 2011 года выпуска оборудована современным немецким комплексом летного контроля, который позволяет производить все необходимые измерения во время проверок.

Beechcraft King Air входит в семейство американских турбовинтовых самолётов общего назначения. Его модель C90GT широко применяется для перевоза пассажиров и груза малыми авиакомпаниями в США, также распространена в использовании в Африке и Азии.