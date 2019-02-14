Популярное лекарство от кашля изымают из обращения. Оно может быть опасно для сердца

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила об изъятии из обращения всех серий препарата «Эреспала» (в виде таблеток и сиропа), который применяется при лечении заболеваний дыхательных путей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 14 февраля.

Как уточнили в Росздравнадзоре, решение об изъятии препарата принято на основании письма производителя — французской компании «Лаборатория Сервье». Компания изымает «Эреспал» из аптек, поскольку французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) приостановило действие регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.

Исследования показали, что такие лекарства могут вызывать нарушения сердечного ритма. При этом в компании уточнили, что «клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена», однако решение принимается «в интересах безопасности пациентов».

Врачам рекомендовано прекратить назначение «Эреспала». Отметим, фенспирид содержится также во многих других препаратах против кашля и бронхита («Гленспирид», «Фармаспал», «Велиспал» и т. д.). В Росздравнадзоре заявили, что «решение по порядку дальнейшего обращения лекарственных препаратов, содержащих фенспирид, других торговых наименований, будет принято Минздравом России на основании заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по результатам фармаконадзора, либо на основании подачи заявления держателями регистрационных удостоверений в Минздрав России». Напомним, во Франции «Эреспал» начали изымать из обращения 8 февраля.