«Мог возникнуть риск отмывания денег». Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам, которые отказались его обслуживать из-за санкций

Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского миллиардера Бориса Ротенберга к трем банкам (Nordea, Danske Bank и Osuuspankki), которые отказались работать с платежами бизнесмена. Об этом 14 февраля пишет Yle.

Издание уточняет, что банки ссылались на риск попасть в санкционный список США, а также на закон об отмывании средств. В Nordea заявили, что если бы банк оформил перевод денег со счета Ротенберга в Handelsbanken, то возник бы «риск отмывания денег».

Суд счел аргументы финансовых учреждений убедительными. Судья также заявил, что ведение дел с лицами, против которых введены американские санкции может вызвать серьезные экономические последствия.

Напомним, иск к скандинавским банкам Борис Ротенберг подал в октябре 2018 года. Предприниматель требовал, чтобы суд заставил банки оформить его платежи. Ротенберг является гражданином Финляндии, так что он не попал под санкции Евросоюза. Однако европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС.