«Что ж, шалость удалась». Массовый сбой «ВКонтакте» объяснили местью разработчиков за невыплаченную награду

На страницах многих популярных сообществ в соцсети «ВКонтакте» в течение дня 14 февраля стали появляться сообщения со ссылкой, переход по которой приводил к публикации новой записи с ней. Чаще всего речь шла о фейковой новости о том, что «ВКонтакте» запустили рекламу в личных сообщениях», которые сопровождались записями о том, что «ранше было лучше» (орфография оригинала).

Как сообщили в пресс-службе соцсети, к вечеру с проблемой удалось справиться. «Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», – говорится в заявлении на официальной странице «ВКонтакте».

При этом в пресс-службе уточнили, что хакеры могут заработать на поиске уязвимостей в соцсети в рамках программы Hacker One.

Отметим, в сообществе программистов «Багоси» появилось свое объяснение произошедшего. В сообщении на их странице говорится, что была использована старая уязвимость. «ВКонтакте» о ней уже сообщали, однако соцсеть якобы не выплатила награду.