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Происшествия
14.02.2019 21:22
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Оттепель в Петербурге обнажила не только асфальт, но и ямы. Десятки водителей пробили колеса

С наступлением оттепели на дорогах Петербурга и Ленобласти вместе со снегом традиционно растаял и асфальт. Местами замаскированные под лужи ямы оказывались настолько коварны, что отправили на шиномонтаж десятки машин.

Десять автомобилей с пробитыми колесами оказались на счету огромной ямы возле «Вимоса» в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти, рассказал 14 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из хозяев пострадавших авто.

vk.com/spb_today

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А вечером того же дня машины ловила яма у дома 25 по Ириновскому проспекту в Петербурге. Результат примерно тот же, пишут в группе, – более десяти автомобилей с продырявленными шинами.

Оттепель в Петербурге обнажила не только асфальт, но и ямы. Десятки водителей пробили колеса

На Мурманском шоссе тоже не все гладко. У поселка Приладожский Дмитрий, по его словам, пробил два колеса в яме, которая оказалась в правом ряду дороги по направлению к Петербургу. И оказался не один такой.

«Мурманка. Не доезжая птицефабрики Синявино, яма на дороге. Два колеса и два диска вхлам. За 2,5 часа, пока стояла, более 50 машин. В службы сообщили, толку ноль», – пожаловалась Лилия.

Оттепель в Петербурге обнажила не только асфальт, но и ямы. Десятки водителей пробили колеса

На проспекте Энгельса от улицы Михаила Дудина в сторону КАД появилась целая полоса препятствий из залитых водой ям, рассказывают автомобилисты.

Оттепель в Петербурге обнажила не только асфальт, но и ямы. Десятки водителей пробили колеса

Еще одна ловушка для автомобилей образовалась на Витебском проспекте, у съезда с КАД в сторону Купчино. «У меня минус два колеса, собралось шесть машин, только рядом с моей, и так каждый день», – поделилась 14 февраля Наталья.

Оттепель в Петербурге обнажила не только асфальт, но и ямы. Десятки водителей пробили колеса

 

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