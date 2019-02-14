СМИ: Дональду Трампу дадут выбрать на какие российские банки наложить санкции. Новая версия антироссийского законопроекта США

В обновленной версии законопроекта о санкция против России, которую сенаторы-демократы и республиканцы внесли в Конгресс США, появились важные изменения, уверяет издание The Bell.

Например, оттуда исчез список конкретных госбанков, в числе которых упоминались ВТБ и Сбербанк, которым грозили американские санкции. Теперь определить список кредитных учреждений предлагается самому президенту США, пишет 14 февраля The Bell, получивший доступ к документу.

Кроме того, сенаторы предлагают накладывать санкции на любые лица, вкладывающие в российские проекты позволяющие экспортировать сжиженный природный газ. А также запретить инвестиции в российской госдолг. Запрет на инвестиции в российский госдолг теперь предлагается ввести не через 180, а через 90 дней, после принятия закона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже назвал грядущие санкции США "шизоидной историей".