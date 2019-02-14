Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Настоящее имя третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей, предполагаемого сотрудника ГРУ «Сергея Федотова» — Денис Сергеев, уверяет расследовательсткая группа Bellingcat. Об этом она сообщила 14 февраля.

Как утверждают расследователи, Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Он служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Москве в Военно-дипломатическую академию. Своё альтернативное имя якобы получил в 2010 году. Паспорт на Сергея Федотова близкой серии ему выдавал тот же паспортный стол, который обслуживал Чепигу и Мишкина. Сергей Федотов получил фэйковый адрес проживания в Москве, по которому зарегистрирована другая семья.

С 2004 по 2012 годы Сергеев являлся акционером фиктивных компаний. В некоторых из них он выступал в роли совладельца вместе с другими сотрудниками ГРУ, утверждает Bellingcat. Сейчас фирмы ликвидированы. В 2009 году Сергеев якобы получил кредит более чем на миллион долларов. В качестве места работы он указал зарегистрированную в Риге компанию Loveren Style Ltd. Найти следы существования данной фирмы авторам расследования не удалось.

С 2012 по 2018 год включительно Сергеев неоднократно бывал в Западной и Восточной Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В период 2012-2013 посещал Украину и Таджикистан.

В 2014 году Федотов побывал в Чехии, Италии и Швейцарии. Во время своей первой поездки в Прагу в конце января 2014 года он путешествовал вместе с Александром Петровым (Александр Мишкин). Они пробыли в Праге восемь дней, до 2 февраля 2014 года. Федотов и Петров останавливались в четырехзвездочном отеле Best Western Meteor Plaza, где жили в одной комнате. «Фонтанка» о этой поездке Федотова писала еще в октябре прошлого года.

Ранее The Telegraph сообщала, что третий вероятный отравитель Скрипалей задержался в Великобритании и не стал улетать в месте с напарниками.

А группа Bellingcat и издания The Insider предполагали, что российский разведчик, который якобы работал под вымышленным именем Сергей Федотов, помимо нападения на Скрипалей мог быть причастен и к другому случаю с использованием нервно-паралитического газа. Федотов посещал Болгарию в апреле 2015 года, когда там произошло резонансное покушение на местного оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева, поставлявшего вооружение на Украину. Лаборатория Хельсинского университета установила, что коммерсанта пытались отравить именно «Новичком».