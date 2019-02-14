«Есть такое слово – надо». Вице-губернатор Бондаренко рассказал бюджетникам, зачем их сгоняли на субботник

Не все бюджетники Петербурга были рады безвозмездно убирать снег и колоть лёд в свои выходные на минувшей неделе. Донести эту мысль до городского руководства попытались 14 февраля участники ежегодного отчета главы Центрального района.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», мероприятие должно было стать праздником любви для работников бюджетной сферы, которые присутствовали на отчете. Для этого в школе на улице Восстания установили палатку с музыкой и раздавали валентинки. Однако после двух часов монотонного чтения докладов руководства слушатели о празднике забыли, а когда дошло дело до вопросов, вспомнили о том, что в выходные им пришлось колоть лёд и убирать снег. О том, что больше работать в субботу и воскресенье они не хотят, участники собрания и сообщили, прислав записку главе района Андрею Хлуткову. Она была подписана анонимными «бюджетниками».

«Никому не нравится пахать, – перехватил микрофон у районного чиновника вице-губернатор Николай Бондаренко. – Но есть такое слово – надо. Много людей, которые работают в органах власти, вышли и работали. Потому что коммунальщики не успевают. А поработали, теперь и на душе легче. Я тоже работал вместо того, чтобы в субботу полежать на диване у телевизора. Через не хочу, но мы это сделали, всем глубокий поклон, кто махал ломом в Центральном районе. У меня тоже руки до сих пор болят», – сообщил вице-губернатор.

Андрей Хлутков его поддержал и вспомнил, что Бондаренко очищал тротуары в районе кинотеатра «Ленинград», и так тщательно, что потом пришлось снег вывозить на 13 грузовиках. Он заметил, что и сам убирал город вместе с вице-губернатором Любовью Совершаевой, которая «с лопатой не расставалась несколько часов».

Помимо необходимости работать по субботам жителей интересовало, чем занимается оператор капитального ремонта и почему на улице Черняховского невозможно пройти из-за неубранного снега.

На отчёт главы Центрального района не смогли попасть оппозиционеры: так, главу петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова внутрь не пустили дружинники, заявив, что он не попал в специальную квоту.