Медведев назвал грядущие санкции США "шизоидной историей"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России "шизоидной историей".

"Что же касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошел совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией", – сказал он в интервью НТВ.

Медведев отметил, что консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с Дональдом Трампом. По его словам, эта борьба ведется при помощи "русской истории".

"Вокруг этого происходят все общественно-политические процессы, очевидно, что это в значительной степени связано не с нашими отношениями с американцами, а именно с внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул он.

По мнению Медведева, проблем у США действительно очень много. "Это самая крупная экономика в мире. Но у нее 22 триллиона, и не рублей, а долларов задолженности. Это же цифра, которую нужно обслуживать. Отсюда возникают протекционистские меры, борьба с другими экономиками и всякого рода санкции. Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее", – заметил он.

Накануне сенаторы-демократы и республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы".