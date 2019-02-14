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14.02.2019 19:13
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На концерте в честь дня Нацгвардии ждут Газманова, Буланову и Боярского. Но любого могут заменить

 

В конце марта в БКЗ «Октябрьский» отпразднуют день Нацгвардии. На концерте в Петербурге выступят семь известных эстрадных исполнителей. Информация об этом появилась 14 февраля на сайте госзакупок. По условиям техзадания заменить можно не более 30% состава артистов.

Примерный список звезд, которых подрядчику предстоит пригласить участвовать в концерте, включает в себя Олега Газманова, Татьяну Буланову, Юрия Гальцева, Михаила Боярского, группу «Белый орел», Ольгу Кормухину и Олега Погудина. Заменить селебрити могут лишь заслуженными или народными артистами, лауреатами международных конкурсов или обладателями ротации на федеральных телеканалах или радиостанциях. Кроме того, радовать гвардейцев будут восемь менее известных артистов, исполнителей или коллективов.

Концерт из двух отделений продлится не менее 3 часов. Мероприятие пройдет в БКЗ «Октябрьский» 27 марта. Максимальная стоимость контракта – 4,9 млн рублей.

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