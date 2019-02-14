При взрыве в Красноярске погибла женщина

Стало известно о жертве взрыва предположительно бытового газа в трехэтажном доме в Красноярске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. "Сегодня вечером в частном блочном 3-этажном многоквартирном доме по адресу: Кандагарская, 3, произошел хлопок газа. В результате произошло частичное обрушение здания. По предварительной информации, было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Количество жильцов, проживавших в здании, устанавливается. Обнаружено тело женщины", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, информация о взрыве предположительно бытового газа в трехэтажном жилом доме № 3 по Кандагарской улице в Красноярске поступила к спасателям 14 февраля в 21:10 по местному времени (17:10 мск). В пресс-службе заявили, что взрыв газа спровоцировал разрушения на втором и третьем этажах здания.